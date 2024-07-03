Enflasyon rakamlarına isyan etti! Özgür Özel'den ilk açıklama: Sanki petrol bulundu da yarın düşecek
CHP lideri Özgür Özel'den haziran enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından ilk yorum geldi. "Sanki petrol, maden, altın bulundu da yarından itibaren düşecek" diyen Özgür Özel ayrıca erken seçim çıkışıyla da dikkat çekti.
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