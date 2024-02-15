Enkaz altından çıkan parçalarla yaptılar, görenler şaştı kaldı! İkisi de emekli…
Kanal Finans
1 saat önce
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Kahramanmaraş’ta iki emekli vatandaş, deprem sonrası enkazdan çıkarılan parçalarla havası bitmeyen kompresör yaptı. Depremin stresinden kurtulmak isteyen emekli iki vatandaş havası bitmeyen kompresör tasarladı.
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