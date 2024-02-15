Enkaz altından çıkan parçalarla yaptılar, görenler şaştı kaldı! İkisi de emekli…

Kahramanmaraş’ta iki emekli vatandaş, deprem sonrası enkazdan çıkarılan parçalarla havası bitmeyen kompresör yaptı. Depremin stresinden kurtulmak isteyen emekli iki vatandaş havası bitmeyen kompresör tasarladı.