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Enkaz altından çıkan parçalarla yaptılar, görenler şaştı kaldı! İkisi de emekli…

Kanal Finans

Kanal Finans

1 saat önce

Kahramanmaraş’ta iki emekli vatandaş, deprem sonrası enkazdan çıkarılan parçalarla havası bitmeyen kompresör yaptı. Depremin stresinden kurtulmak isteyen emekli iki vatandaş havası bitmeyen kompresör tasarladı.

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