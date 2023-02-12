VİDEO

Enkazda artçı sarsıntının yol açtığı kısa süreli panik görüntülendi

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşanan artçı sarsıntı, Hatay'da büyük ölçüde çöken binada çalışma yürüten arama kurtarma ekibinde kısa süreli paniğe yol açtı.

Kanala Ait Diğer Videolar

Depremin etkisiyle dev çukur oluştu 03:53

Diyanetten "kefen yok" iddialarına yalanlama 02:33

Kocaeli'den gelen ekip acı gerçeği ortaya çıkardı: Binalarda deniz kumu kullanılmış 03:11

Akşener: Üniversitelerin kapatılması, depremzedelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesi çok yanlış 06:17

Enkazda artçı sarsıntının yol açtığı kısa süreli panik görüntülendi 01:18

Depremin dehşete düşüren anları güvenlik kamerasında 05:13

Depremin dehşete düşüren anları güvenlik kamerasında 05:13

Türk ekiplerden Çin ekiplerine ekmek arası otlu peynir ikramı 00:38

123 saat sonra kurtulan Melisa, annesini vefat etmeden 3 gün çikolata ve gofretle beslemiş 01:05

Bakan Özer: "20 Şubat itibarıyla 71 ilde eğitim ve öğretim başlayacak, bir daha uzatma olmayacak" 03:13

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

Depremin etkisiyle dev çukur oluştu

Depremin etkisiyle dev çukur oluştu

Diyanetten "kefen yok" iddialarına yalanlama

Diyanetten "kefen yok" iddialarına yalanlama

Kocaeli'den gelen ekip acı gerçeği ortaya çıkardı: Binalarda deniz kumu kullanılmış

Kocaeli'den gelen ekip acı gerçeği ortaya çıkardı: Binalarda deniz kumu kullanılmış

Akşener: Üniversitelerin kapatılması, depremzedelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesi çok yanlış

Akşener: Üniversitelerin kapatılması, depremzedelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesi çok yanlış

Enkazda artçı sarsıntının yol açtığı kısa süreli panik görüntülendi

Enkazda artçı sarsıntının yol açtığı kısa süreli panik görüntülendi

Depremin dehşete düşüren anları güvenlik kamerasında

Depremin dehşete düşüren anları güvenlik kamerasında

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.