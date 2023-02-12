Enkazda artçı sarsıntının yol açtığı kısa süreli panik görüntülendi
Mynet Haber
1 saat önce
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"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşanan artçı sarsıntı, Hatay'da büyük ölçüde çöken binada çalışma yürüten arama kurtarma ekibinde kısa süreli paniğe yol açtı.
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