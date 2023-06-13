Esenler'de maganda ateş açtı; odadaki küçük Zeynep ölümden döndü

Esenler'de iddiaya göre, sokakta silahla havaya rastgele ateş açıldı. Silahtan çıkan saçmalar bu sırada kitap okuyan 8 yaşındaki Zeynep'in odasının camlarına isabet etti. Çığlık atarak diğer odadaki annesinin yanına koşan Zeynep, ölümden döndü.