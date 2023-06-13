Esenler'de maganda ateş açtı; odadaki küçük Zeynep ölümden döndü
Mynet Haber
1 saat önce
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Esenler'de iddiaya göre, sokakta silahla havaya rastgele ateş açıldı. Silahtan çıkan saçmalar bu sırada kitap okuyan 8 yaşındaki Zeynep'in odasının camlarına isabet etti. Çığlık atarak diğer odadaki annesinin yanına koşan Zeynep, ölümden döndü.
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