Esenyurt'ta bakkala giden çocuğa yumruklu saldırı

Esenyurt'ta 12 yaşındaki çocuk alışveriş yapmak için girdiği bakkalda saldırıya uğradı. Saldırgan, çocuğu yumruk atarak darbetti. Saldırgan, iş yeri sahibinin araya girmesiyle olay yerinden kaçtı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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