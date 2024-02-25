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Esenyurt'ta bakkala giden çocuğa yumruklu saldırı

Mynet Haber

Mynet Haber

2 saat önce

Esenyurt'ta 12 yaşındaki çocuk alışveriş yapmak için girdiği bakkalda saldırıya uğradı. Saldırgan, çocuğu yumruk atarak darbetti. Saldırgan, iş yeri sahibinin araya girmesiyle olay yerinden kaçtı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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