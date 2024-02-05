Esenyurt'ta kadına şiddete "uçan tekmeli" müdahale kamerada

Esenyurt’ta cadde ortasında çıkan kavga sırasında kadını darp eden adama mahalle gençleri saldırdı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde bir gencin adama uçak tekme attığı görüldü.