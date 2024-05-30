Esenyurt’ta seyir halindeki otomobil yayaya böyle çarptı
Mynet Haber
57 dakika önce
Esenyurt’ta aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce caddedeki hafif ticari araca, ardından yayaya çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken yaşanan olay güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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