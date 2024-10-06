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36 dakika önce

Esenyurt'ta sokakta çırılçıplak dolaşan şahıs gözaltına alındı

Esenyurt'ta psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen bir kişi, sokakta çırılçıplak gezdi. Gözaltına alınıp, savcılığa sevk edilen ve 2 ayrı suçtan 3 adet kaydı olduğu öğrenilen şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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