Esenyurt'ta sokakta çırılçıplak dolaşan şahıs gözaltına alındı

Esenyurt'ta psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen bir kişi, sokakta çırılçıplak gezdi. Gözaltına alınıp, savcılığa sevk edilen ve 2 ayrı suçtan 3 adet kaydı olduğu öğrenilen şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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