Esenyurt'ta yıkım sırasında bina caddeye çöktü

Esenyurt'ta 6 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında caddeye doğru çöktü. O sırada caddede bulunan insanlar büyük panik yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.
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