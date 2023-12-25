Esenyurt'ta yıkım sırasında bina caddeye çöktü

Esenyurt'ta 6 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında caddeye doğru çöktü. O sırada caddede bulunan insanlar büyük panik yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.