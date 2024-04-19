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Esenyurt'ta yolda bulduğu 2 bin 50 Euro'yu sahibine teslim etti

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Esenyurt'ta ATM'den para çeken Mehmet Öner, paraları koyduğu sırada cüzdanındaki 2 bin 50 Euro'yu düşürdü ardından da ATM önünden ayrıldı. O sırada caddeden geçen Vahap Balcı, yerdeki paraları alarak polis merkezine gitti. 2 bin 50 Euro'yu, sahibi Mehmet Öner'e teslim eden Vahap Balcı, "Parayı kendisine teslim ettim, 2 bin 50 Euro. Üzüldüğünü gördüm iyi ki de ben bulmuşum ve getirdim teslim ettim." dedi. Mehmet Öner ise, "Allah ondan razı olsun. Allah milletimizden razı olsun. Böyle de insanlar varmış. Hep öyle olalım." diye konuştu.

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