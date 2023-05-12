VİDEO

Eşi alırken 'hurda' dedi, şimdi 100 bin euroya sattırmıyor

Mynet Haber

Mynet Haber

9 dakika önce

Uzun yıllar Almanya'da yaşadıktan sonra memleketi Sinop'a yerleşen Yılmaz Yavuz, antika eşyalara olan ilgisini 1957 model klasik otomobille taçlandırdı. Bakımlarıyla birlikte 22 bin euro tutan otomobili çok seven eşi, 100 bin euroya sattırmıyor.

Kanala Ait Diğer Videolar

Eşi alırken 'hurda' dedi, şimdi 100 bin euroya sattırmıyor 04:01

Afyonlu ‘Neron’ az kalsın kendisini de yakıyordu 01:05

Eşi alırken 'hurda' demişti, şimdi 100 bin euroya sattırmıyor: "200 bin euro da verseler sattırmam" 03:52

Çarşaflı 3 erkekten soygun girişimi! Nasıl kaçacaklarını şaşırdılar 00:27

YSK Başkanı Yener: Seçimlerin güvenli bir ortamda yapılabilmesi için tüm önlemler alınmıştır 07:25

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in esnaf ziyaretinde arbede: 'AK Partili gençler provoke etti, sataştı' 03:27

43 yaşındaki bedensel ve zihinsel engelli oğluna bebek gibi bakıyor: "O benim, ben onun can yoldaşı" 01:50

Çöpe atılan cep telefonu bataryası bomba gibi patladı 01:13

İnanılmaz hassas bir kullanımla büyük forklift üzerindeki küçük forklifti kontrol eden operatör ⚡ 03:00

Kilosu 3 ile 5 bin lira arasında satılıyor, ormanlık alanlarda yetişiyor: "Yabancılar bunun için özel arıyorlar" 03:26

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

Eşi alırken 'hurda' dedi, şimdi 100 bin euroya sattırmıyor

Eşi alırken 'hurda' dedi, şimdi 100 bin euroya sattırmıyor

Afyonlu ‘Neron’ az kalsın kendisini de yakıyordu

Afyonlu ‘Neron’ az kalsın kendisini de yakıyordu

Eşi alırken 'hurda' demişti, şimdi 100 bin euroya sattırmıyor: "200 bin euro da verseler sattırmam"

Eşi alırken 'hurda' demişti, şimdi 100 bin euroya sattırmıyor: "200 bin euro da verseler sattırmam"

Çarşaflı 3 erkekten soygun girişimi! Nasıl kaçacaklarını şaşırdılar

Çarşaflı 3 erkekten soygun girişimi! Nasıl kaçacaklarını şaşırdılar

YSK Başkanı Yener: Seçimlerin güvenli bir ortamda yapılabilmesi için tüm önlemler alınmıştır

YSK Başkanı Yener: Seçimlerin güvenli bir ortamda yapılabilmesi için tüm önlemler alınmıştır

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in esnaf ziyaretinde arbede: 'AK Partili gençler provoke etti, sataştı'

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in esnaf ziyaretinde arbede: 'AK Partili gençler provoke etti, sataştı'

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.