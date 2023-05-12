Eşi alırken 'hurda' dedi, şimdi 100 bin euroya sattırmıyor

Uzun yıllar Almanya'da yaşadıktan sonra memleketi Sinop'a yerleşen Yılmaz Yavuz, antika eşyalara olan ilgisini 1957 model klasik otomobille taçlandırdı. Bakımlarıyla birlikte 22 bin euro tutan otomobili çok seven eşi, 100 bin euroya sattırmıyor.