Eşi ve kızları depremde hayatını kaybetti! Gelen sesli mesajla yıkıldı...

Depremlerden etkilenen yerlerden bir tanesi de Hatay'ın Antakya ilçesiydi. Büyük yıkım ve can kayıplarının olduğu ilçede Mümtaz Gövce de Elit Apartmanı'nda 2 kızını ve eşini kaybetti. 10 yaşındaki kızının enkaz altındayken kendisine 'Baba annemlere ulaşamıyorum, galiba ben de öleceğim' diye sesli mesaj attığını ancak şebeke çekmediği için mesajın kendisine gelmediğini söyledi. Gövce, kızının yalnızlık duygusuna kapıldığını ve annesinin telefonundan kendisine 'Seni seviyorum' yazdığını anlattı.