Eski telefonunu takas etti, hayatı karardı

Denizli'de Mehmet Demir, 1 yıl önce eski telefonunu takas edip yeni telefon aldı. Eski telefonundaki bilgileri silmeyi unutunca yaklaşık 1 milyon lira borçlandırılan Demir, 15 farklı icrayla da karşı karşıya kaldı.
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