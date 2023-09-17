Eskişehir semalarında heyecan dolu anlar! Türk yıldızları nefes kesti

Eskişehir'de Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi’nce bu yıl 8’incisi düzenlenen hava gösterilerine Romanya’dan katılan ‘Romanya Şahinleri’ ekibi, gösteri uçuşu yaptı. Dörtlü ve solo olarak Eskişehir semalarında akrobasi gösterisi yapan ekibin şovları, büyük alkış topladı. İlk günün finalini ise Türk Hava Kuvvetleri’nin bağlı Türk Yıldızları ekibi yaptı. Eskişehir 1’inci Ana Jet Üssü’nden havalanan uçaklar, Sivrihisar semalarında birbirinden güç manevralarla izleyenlerin nefeslerini kesti. Havada kırmızı- beyaz şekiller çizen ekip, şehit ve gazi yakınları için de kalp şekli yaptı. Hava gösterilerini izleyenler ise Türk Yıldızları’nın gösterilerini cep telefonlarına kaydederek hayranlıkla izledi. (DHA)