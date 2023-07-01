Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Eskişehir'de yolcu otobüsü şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ile itfaiye ve polis sevk edildi. Kazada 35 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.