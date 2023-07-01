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Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Mynet Haber

Mynet Haber

32 dakika önce

Eskişehir'de yolcu otobüsü şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ile itfaiye ve polis sevk edildi. Kazada 35 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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