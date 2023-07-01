Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
Mynet Haber
32 dakika önce
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Eskişehir'de yolcu otobüsü şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ile itfaiye ve polis sevk edildi. Kazada 35 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
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