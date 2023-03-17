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Evden çıkmayan kiracısının elektrik ve su aboneliğini iptal ettirdi! Anlatırken gözyaşlarına boğuldu

Mynet Haber

Mynet Haber

45 dakika önce

Adana’da ev sahibi, iddiaya göre, aylık 833 lira olan kirayı son olarak 5 bin lira yapınca, bunu ödemeyeceğini ve evden çıkamayacağını söyleyen 60 yaşındaki Aynur Kaya'nın elektrik ve su aboneliğini iptal ettirdi. 87 yaşındaki annesi Akide Becerikli ve kız kardeşiyle birlikte yaşayan Kaya, tek gelirinin annesinden dolayı devletin verdiği para olduğunu belirtirken, "Benim bu parayı ödeyecek gücüm yok. Ben ne yapacağım bilmiyorum... Bu kadar olmaz ki” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

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