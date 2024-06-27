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Eylem Tok ve oğlu ABD’de yakalanmıştı: O anların görüntüsü ortaya çıktı

Mynet Haber

Mynet Haber

39 dakika önce

İstanbul'da arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde kontrol eden gruba çarpan ve Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin firari olduğu ABD’de yakalanma anları polisin vücut kamerasına yansıdı.

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