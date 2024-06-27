Eylem Tok ve oğlu ABD’de yakalanmıştı: O anların görüntüsü ortaya çıktı
Mynet Haber
39 dakika önce
İstanbul'da arızalanan ATV motorunu emniyet şeridinde kontrol eden gruba çarpan ve Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin firari olduğu ABD’de yakalanma anları polisin vücut kamerasına yansıdı.
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