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Eyüpsultan’da eski öğrencisi tarafından öldürülen Okul müdürünün son görüntüleri ortaya çıktı

Mynet Haber

Mynet Haber

3 saat önce

Eyüpsultan'da özel bir okulda müdür olan 74 yaşındaki İbrahim Oktugan, 5 ay önce okuldan atılan Iraklı öğrencisi tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Eski öğrencisi tarafından silahla vurulan İbrahim Oktugan'ın son görüntüleri ortaya çıktı.

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