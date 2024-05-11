Eyüpsultan’da eski öğrencisi tarafından öldürülen Okul müdürünün son görüntüleri ortaya çıktı

Eyüpsultan'da özel bir okulda müdür olan 74 yaşındaki İbrahim Oktugan, 5 ay önce okuldan atılan Iraklı öğrencisi tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Eski öğrencisi tarafından silahla vurulan İbrahim Oktugan'ın son görüntüleri ortaya çıktı.