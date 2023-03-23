Eyüpsultan'da hedefi şaşırdılar; özür dileyip iş insanını kaçırdılar

Eyüpsultan'da şüpheliler, Almanya'dan gelen iş insanı Zeki Oğuz yerine marketten çıkan başka birini kaçırmaya çalıştı. Kaçırmaya çalıştıkları kişinin başkası olduğunu fark eden şüpheliler, özür dileyip marketten çıkan Zeki Oğuz'ı kaçırdı.