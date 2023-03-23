Eyüpsultan'da hedefi şaşırdılar; özür dileyip iş insanını kaçırdılar
Mynet Haber
3 saat önce
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Eyüpsultan'da şüpheliler, Almanya'dan gelen iş insanı Zeki Oğuz yerine marketten çıkan başka birini kaçırmaya çalıştı. Kaçırmaya çalıştıkları kişinin başkası olduğunu fark eden şüpheliler, özür dileyip marketten çıkan Zeki Oğuz'ı kaçırdı.
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