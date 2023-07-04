Facianın eşiğinden dönüldü! Yolun karşısına geçmek isteyen bisikletliye araç böyle çarptı
Mynet Haber
20 dakika önce
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Bursa’da yolun karşısına geçmek için pedal çeviren bisikletli vatandaşa, cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, bisiklet sürücüsü facianın eşiğinden döndü.
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