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Facianın eşiğinden dönüldü! Yolun karşısına geçmek isteyen bisikletliye araç böyle çarptı

Mynet Haber

Mynet Haber

20 dakika önce

Bursa’da yolun karşısına geçmek için pedal çeviren bisikletli vatandaşa, cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, bisiklet sürücüsü facianın eşiğinden döndü.

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