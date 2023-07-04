Facianın eşiğinden dönüldü! Yolun karşısına geçmek isteyen bisikletliye araç böyle çarptı

Bursa’da yolun karşısına geçmek için pedal çeviren bisikletli vatandaşa, cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil çarptı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, bisiklet sürücüsü facianın eşiğinden döndü.