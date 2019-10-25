Farkındalık yaratmak için göğüslerine kamera koyup sokağa çıktı!

Birçok kadın mutlaka sokakta yürürken göğsüne veya vücudunun herhangi bir yerine bakıldığını fark ederek rahatsız bir şekilde yürür. İşte bu projede New York halkının dekolteye karşı nasıl bir tutum sergilediğini göreceğiz. Aslında kadınların göğsüne gizli kamera yerleştirerek sokaklarda dolaşması daha önce de yapıldı ve bunun yapılmasının asıl amacı bir sosyal sorumluluk projesine katkı sağlamak. Projenin sonucunda da durum, tahmin edebileceğiniz gibi: Dekolteye bakanların sayısı bakmayanların sayısını geçiyor. Bakalım projenin amaçları ne?
GÖĞÜSLERİNE BAKANLAR ARASINDA BİR DE KÖPEK VARDI
New York’un Manhattan bölgesinde 29 yaşındaki Whitney Zelig, sokağa çıkmadan önce göğsüne bir gizli kamera yerleştirdi ve yol boyunca dekoltesine bakanları çekti. Sokakta Whitney’in göğüslerine bakan birçok insan oldu göğsüne bakanların arasında bir köpek de vardı.
AMAÇ, MEME KANSERİNE FARKINDALIK YARATMAKTI
Whitney’in bu gizli kamerayı göğsüne yerleştirmesindeki asıl amaç, meme kanseri için farkındalık sağlamaktı. Meme kanseri için farkındalık yaratan bu proje, kanserin erken teşhisinde önemli bir adım.
ANNESİ ERKEN TEŞHİSLE KURTULDU
Whitney’in bu projeye katılmasının arka planında yatan neden de annesinin erken teşhisle meme kanserinden kurtulması. Bu projede Whitney’e erkek kardeşi Chris ve arkadaşı CJ Koegel yardımcı oldu.
Videonun sonunda, “İnsanlar nasıl göğsünüze bakıyorsa siz de düzenli olarak göğüslerinize bakın” mesajı verildi. Kansere farkındalık sağlamak amacıyla daha önce de gizli kamera kullanılarak çeşitli videolar çekildi.
'KADINLARA BAKACAĞINIZA KENDİNİZLE İLGİLENİN'
2014 yılında da erkeklerdeki prostat kanserine farkındalık yaratmak amacıyla gizli kamera kullanıldı ve kadınların arkasından bakan erkeklere, “Kadınlara bakacağınıza kendinizle ilgilenin” mesajı verildi. Bunun yanı sıra Whitney’in videosundan önce onunkine benzer videolar da çekildi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum