Farkındalık yaratmak için göğüslerine kamera koyup sokağa çıktı!

Birçok kadın mutlaka sokakta yürürken göğsüne veya vücudunun herhangi bir yerine bakıldığını fark ederek rahatsız bir şekilde yürür. İşte bu projede New York halkının dekolteye karşı nasıl bir tutum sergilediğini göreceğiz. Aslında kadınların göğsüne gizli kamera yerleştirerek sokaklarda dolaşması daha önce de yapıldı ve bunun yapılmasının asıl amacı bir sosyal sorumluluk projesine katkı sağlamak. Projenin sonucunda da durum, tahmin edebileceğiniz gibi: Dekolteye bakanların sayısı bakmayanların sayısını geçiyor. Bakalım projenin amaçları ne?

GÖĞÜSLERİNE BAKANLAR ARASINDA BİR DE KÖPEK VARDI

New York’un Manhattan bölgesinde 29 yaşındaki Whitney Zelig, sokağa çıkmadan önce göğsüne bir gizli kamera yerleştirdi ve yol boyunca dekoltesine bakanları çekti. Sokakta Whitney’in göğüslerine bakan birçok insan oldu göğsüne bakanların arasında bir köpek de vardı.

AMAÇ, MEME KANSERİNE FARKINDALIK YARATMAKTI

Whitney’in bu gizli kamerayı göğsüne yerleştirmesindeki asıl amaç, meme kanseri için farkındalık sağlamaktı. Meme kanseri için farkındalık yaratan bu proje, kanserin erken teşhisinde önemli bir adım.