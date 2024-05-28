Fatih Erbakan'ın makam aracının önüne otoyolda köpek çıktı! Facianın eşiğinden dönüldü
Mynet Haber
1 saat önce
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın makam aracı otoyolda 150 kilometre hızla giderken önlerine aniden bir köpek çıktı. Hızlı refleksiyle manevra yapan sürücü sayesinden feci kaza önlenmiş oldu.
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