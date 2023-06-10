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Fatih’te biber gazı tartışmasında 2 kişinin öldüğü çatışmanın görüntüsü ortaya çıktı

Mynet Haber

Mynet Haber

28 dakika önce

İstanbul Fatih’te biber gazı sıkma meselesi yüzünden çıkan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralanmıştı. Olaya ilişkin uzun namlulu silah ile ateş açan şüphelinin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı.

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