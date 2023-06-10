Fatih’te biber gazı tartışmasında 2 kişinin öldüğü çatışmanın görüntüsü ortaya çıktı
Mynet Haber
28 dakika önce
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İstanbul Fatih’te biber gazı sıkma meselesi yüzünden çıkan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralanmıştı. Olaya ilişkin uzun namlulu silah ile ateş açan şüphelinin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüsü ortaya çıktı.
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