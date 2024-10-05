Fatih'teki cani neşesini, gülen gözlerini elinden aldı! İkbal Uzener’in görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Fatih'te Semih Çelik tarafından vahşice öldürülen 19 yaşındaki İkbal Uzener’in görüntüleri ortaya çıktı. Bir arkadaşı tarafından sosyal medyada paylaşılan video görüntüsünde İkbal Uzuner’in neşe içinde dans ettiği anlar yer alıyor.