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1 saat önce

Fenerbahçe taraftarı, stadyumun yanında toplandı! Ali Koç ve Acun Ilıcalı'yı istifaya davet ediyorlar...

Bir grup Fenerbahçe taraftarı, yönetimde bulunan Ali Koç'u protesto edip istifaya davet etmek için Yoğurtçu Parkı’nda toplandı. Fenerbahçeli taraftarlar, 'Ali Koç İstifa' çağrısı ile stadyuma doğru yürüyecek.

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