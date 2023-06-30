Fransa'da genç sürücünün öldürülmesinin ardından çıkan olaylar Belçika'ya sıçradı
Mynet Haber
2 saat önce
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Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Fransa'da genç sürücünün öldürülmesi nedeniyle düzenlenen protestolara destek vermek için eylem yapan gruptakiler bazı araçları ateşe verdi. Gruba müdahale eden polis bazı kişileri gözaltına aldı.
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