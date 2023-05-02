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Fransa’da Türk seçmenlerin aracına saldırı

Mynet Haber

Mynet Haber

18 dakika önce

Fransa’nın Strasbourg kentinde Türkiye’deki genel seçimler için oy kullanan Türk seçmenlerin aracına çekiçle saldırı gerçekleştirildi. Olayın ardından 3 kişi gözaltına alınırken, araçta hasar meydana geldi.

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