Fransa’da Türk seçmenlerin aracına saldırı

Fransa’nın Strasbourg kentinde Türkiye’deki genel seçimler için oy kullanan Türk seçmenlerin aracına çekiçle saldırı gerçekleştirildi. Olayın ardından 3 kişi gözaltına alınırken, araçta hasar meydana geldi.
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