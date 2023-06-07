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Fren yerine gaza basınca dehşeti yaşattı! Çarptığı kişiyi metrelerce böyle sürükledi

Mynet Haber

Mynet Haber

19 dakika önce

Bursa’nın Mudanya ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil sürücüsü yanlışlıkla fren yerine gaza basınca yol kenarında yürüyen 3 kişiye çarptı. O anlar bir mağazanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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