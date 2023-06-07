Fren yerine gaza basınca dehşeti yaşattı! Çarptığı kişiyi metrelerce böyle sürükledi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil sürücüsü yanlışlıkla fren yerine gaza basınca yol kenarında yürüyen 3 kişiye çarptı. O anlar bir mağazanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.