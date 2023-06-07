Fren yerine gaza basınca dehşeti yaşattı! Çarptığı kişiyi metrelerce böyle sürükledi
Mynet Haber
19 dakika önce
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Bursa’nın Mudanya ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobil sürücüsü yanlışlıkla fren yerine gaza basınca yol kenarında yürüyen 3 kişiye çarptı. O anlar bir mağazanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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