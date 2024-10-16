Fren yerine gaza bastı, otomobil devrildi: Öğrenciler aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu
İstanbul Güngören'de geri manevra yapan sürücü fren yerine gaza basınca otomobil iş yerinin önüne devrildi. O sırada okuldan dönen öğrenciler, yaklaşık bir metrelik yükseklikten devrilen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.
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