Fren yerine gaza bastı, otomobil devrildi: Öğrenciler aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

İstanbul Güngören'de geri manevra yapan sürücü fren yerine gaza basınca otomobil iş yerinin önüne devrildi. O sırada okuldan dönen öğrenciler, yaklaşık bir metrelik yükseklikten devrilen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.