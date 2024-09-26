Freni patlayan hafriyat kamyonunun araçları kağıt gibi ezdiği anlara ait görüntü feci kazanın büyüklüğünü gözler önüne serdi
Hatay'da fren sisteminde çıkan arıza sonrası kum yüklü hafriyat kamyonunun araçları kağıt gibi ezdiği anlara ait görüntü ortaya çıktı. İzleyenleri ürperten feci kazada, 9 araç zarar görürken 5 kişi yaralanmıştı.
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