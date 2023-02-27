VİDEO

FSM Köprüsü’nde ilginç anlar: Kamyonetin kasasında araç taşıdı

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) üzerinde seyir halinde olan bir kamyonetin kasasında taşınan araç görenleri şaşkına çevirdi. İlginç anlar kameralara yansırken, akıllara oto sanayi sitesinde çöpe atılan arabayı getirdi.

Kanala Ait Diğer Videolar

Yer: Adıyaman... Depremden 20 gün sonra bir at enkazdan canlı olarak kurtarıldı 01:20

Sakarya'da kahreden olay! Feci şekilde can verdiler 01:21

8 kişilik aileden bir o tek o kurtuldu: "Annem karla 2 saat oynamamıza izin verseydi böyle olmazdı" 04:00

Depremin dehşete düşüren yeni görüntüleri ortaya çıktı! Vatandaşlar korku ve panikle dışarıya koştu 03:20

Depremde yıkılan evinin başında nöbet tutuyor: "Ne kurtarabilirsek diye beklemedeyiz" 03:02

Deprem felaketi sonrası ilginç görüntü! Dev kaya eve çarpıp ikiye bölündü 01:16

Acılı babanın feryadı! Rönesans Rezidans'ın enkazı kalktı, kızına hâlâ ulaşılamadı... 03:16

FSM Köprüsü’nde ilginç anlar: Kamyonetin kasasında araç taşıdı 00:12

Depremde hayatını kaybeden yeğeninin mezarına sünnetliğini astı 01:50

Deprem değil, nakliye aracının asansöründen kopan halat öldürüyordu 06:32

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

Yer: Adıyaman... Depremden 20 gün sonra bir at enkazdan canlı olarak kurtarıldı

Yer: Adıyaman... Depremden 20 gün sonra bir at enkazdan canlı olarak kurtarıldı

Sakarya'da kahreden olay! Feci şekilde can verdiler

Sakarya'da kahreden olay! Feci şekilde can verdiler

8 kişilik aileden bir o tek o kurtuldu: "Annem karla 2 saat oynamamıza izin verseydi böyle olmazdı"

8 kişilik aileden bir o tek o kurtuldu: "Annem karla 2 saat oynamamıza izin verseydi böyle olmazdı"

Depremin dehşete düşüren yeni görüntüleri ortaya çıktı! Vatandaşlar korku ve panikle dışarıya koştu

Depremin dehşete düşüren yeni görüntüleri ortaya çıktı! Vatandaşlar korku ve panikle dışarıya koştu

Depremde yıkılan evinin başında nöbet tutuyor: "Ne kurtarabilirsek diye beklemedeyiz"

Depremde yıkılan evinin başında nöbet tutuyor: "Ne kurtarabilirsek diye beklemedeyiz"

Deprem felaketi sonrası ilginç görüntü! Dev kaya eve çarpıp ikiye bölündü

Deprem felaketi sonrası ilginç görüntü! Dev kaya eve çarpıp ikiye bölündü

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.