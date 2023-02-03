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FSM Köprüsü’nde ilginç anlar! Kamyonetin kasasındaki arabayı görenler şaşkına döndü

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) üzerinde seyir halinde olan bir kamyonetin kasasına atılan araba görenleri şaşkına çevirdi. İlginç anlar kameralara yansırken, akıllara oto sanayi sitesinde çöpe atılan arabayı getirdi.

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