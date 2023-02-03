FSM Köprüsü’nde ilginç anlar! Kamyonetin kasasındaki arabayı görenler şaşkına döndü
Mynet Haber
1 saat önce
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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) üzerinde seyir halinde olan bir kamyonetin kasasına atılan araba görenleri şaşkına çevirdi. İlginç anlar kameralara yansırken, akıllara oto sanayi sitesinde çöpe atılan arabayı getirdi.
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