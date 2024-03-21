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Fuhuş için kullandıkları 'limon' şifresi deşifre oldu: 4 şüpheli tutuklandı

Mynet Haber

Mynet Haber

32 dakika önce

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda şüphelilerin yakalanmamak için 'limon' şifresini kullandığı tespit edilirken, gözaltına alınan 4 kişi sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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