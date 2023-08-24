Fukuşima'daki radyoaktif atık suyun tahliyesi protesto edildi
Mynet Haber
47 dakika önce
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Bir grup çevreci, Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde biriken radyoaktif özellikli atık suyun okyanusa tahliyesine başlanması dolayısıyla, Tokyo Elektrik Enerji Şirketi (TEPCO)'nun Tokyo'daki merkezi önünde gösteri düzenledi.
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