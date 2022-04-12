Rihanna Vogue için poz verdi! Cesur hamile stili olay oldu

Dünyaca ünlü müzisyen Rihanna, Forbes dergisinin hazırladığı milyarderler listesine ilk kez girmeyi başararak gündem olmuştu. Dünyaca ünlü rapçi ASAP Rocky ile yaklaşık iki yıldır birlikteliğini sürdüren şarkıcı Rihanna, şimdilerde ilk kez anne olacak olmanın heyecanı yaşıyor. Son dönemde hamile stiliyle adından söz ettiren Rihanna Vogue için kamera karşısına geçti.
POZLARI SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Hamile olduğunu öğrendiğinden beri ezber bozan hamile stiliyle gündeme gelen şarkıcı verdiği pozlarla dikkat çekti.
Rihanna pozlarını "Eğer yapacağım tek bir şey varsa, o da gülmek!" notuyla paylaştı.
Hamilelik yolculuğunun başlangıcından bahseden Rihanna, "Planlama demeyeceğim. Ama kesinlikle buna karşı plan da yapmadım. Ne zaman yumurtladığımı falan bilmiyorum. Sadece eğlendik. Sonra testi yapınca gördüm ki karnımda. Hiç zaman kaybetmeden onu içeri çağırdım ve testi gösterdim. Ertesi sabah doktorun muayenehanesindeydim ve yolculuğumuz başladı" dedi,
Rihanna yaptığı açıklamada, doğum sonrası depresyonundan korktuğunu söyleyerek "Duygusal olarak kontrolden çıkmış hissedecek miyim? Bunlar beni korkutan diğer kadınlardan duyduğum hikayeler" dedi.
Rihanna ezber bozan stiliyle ilgili de hamilelik modasını yeniden tanımlamasını ve değişen vücudunun benimsemesini savundu. Ünlü isim "Umarım hamile kadınlar için "insaflı" olarak kabul edilen şeyleri yeniden tanımlayabilmişizdir. Vücudum şu anda inanılmaz şeyler yapıyor ve bundan utanmayacağım” dedi.
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