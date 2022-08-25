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  4. SON DAKİKA: Trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses sıkıştığı aracın içinden kurtarıldı! Kızı Elif Ada da yanındaydı, ilk görüntüler geldi

SON DAKİKA: Trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses sıkıştığı aracın içinden kurtarıldı! Kızı Elif Ada da yanındaydı, ilk görüntüler geldi

25.08.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... İbrahim Tatlıses ve kızı Elif Ada Bodrum'da trafik kazası geçirdi. Bodrum’da geçirdiği trafik kazasında araçta sıkışan İbrahim Tatlıses için olay yerine kurtarma ekipleri gönderildi. Uzun uğraşlar sonucu İbrahim Tatlıses aracın içinden çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı. İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu merak konusu olurken, olay yerinden ilk görüntüler geldi.

Gelen son dakika haberlerine göre türkücü İbrahim Tatlıses, Bodrum’da geçirdiği trafik kazasında araçta sıkıştı. Sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak yolu üzerinde aracı ile seyir halindeyken trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses yaralandı. İbrahim Tatlıses araçta sıkıştı.

SON DAKİKA | İBRAHİM TATLISES TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI!

Son dakika haberi: Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses Bodrum'da trafik kazası geçirdi! Araçta sıkıştığı öğrenilen Tatlıses’i kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Konser için Bodrum'da olan İbrahim Tatlıses'in yanında kızı Elif Ada'nın da olduğu öğrenildi.

İBRAHİM TATLISES'İN İLK SÖZLERİ

Araç içerisinde mahsur kalan İbrahim Tatlıses’in bilincinin açık olduğu ve konuşabildiği öğrenilirken, Tatlıses’in “Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız” dediği kaydedildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu İbrahim Tatlıses, sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

İBRAHİM TATLISES'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.

İBRAHİM TATLISES KAZA GÖRÜNTÜLERİ

İbrahim Tatlıses'in yaptığı kazada olay yerinden görüntüler yürekleri ağza getirdi.
İbo'nun kazada araçta sıkıştığı söylenirken sağlık durumuyla ilgili ise henüz bir bilgi bulunmuyor.
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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Tatlıses
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Alma mazlumun ahını diye boşuna dememişler.
Bu adamın da başına gelmeyen kalmadı

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