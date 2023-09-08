VİDEO

Garsona 'Yemeği geç getirdin' dayağı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Mynet Haber

Mynet Haber

48 dakika önce

Bursa'nın Gemlik ilçesinde dinlenme tesisinde garson yemeği geç getirdi iddiasıyla 3 şüpheli, garson Murat Tepe'ye (24) saldırdı. Tekme tokat başlayan, sandalyelerin havada uçuştuğu kavga, tesisin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kanala Ait Diğer Videolar

Garsona 'Yemeği geç getirdin' dayağı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu 01:33

2 yaşındaki depremzede Salih Muhammed'in kahreden sonu! Yürekleri sızlatan an kamerada 03:41

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu: "Dere suyunun tamamen balçıkla kaplanması Asel bebeğimizi tamamen kavrıyor ve kapatıyor, aramayı zorlaştırdı" 03:39

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bak'ın telefonundan Taha Akgül ile görüştü 00:38

Aksaray'daki sel felaketinden acı haber! 3 aylık Asel bebeğin cansız bedeni bulundu 00:33

Kamyonete çarpan motosikletli ve arkadaşı böyle savruldu 00:21

Sarıyer'de denize giren çocuk dalgalara kapılarak kayboldu 02:41

Bombalı eylem hazırlığında olan teröristler yakalandı 01:32

İnsan vücuduna girdiği an yayılıp evini inşa ediyor! Pandemi sonucu yüzde 50 arttı 02:43

Antalya’da taksi şoförünü öldüresiye dövdüler, o anlar kamerada 05:37

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

Garsona 'Yemeği geç getirdin' dayağı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Garsona 'Yemeği geç getirdin' dayağı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

2 yaşındaki depremzede Salih Muhammed'in kahreden sonu! Yürekleri sızlatan an kamerada

2 yaşındaki depremzede Salih Muhammed'in kahreden sonu! Yürekleri sızlatan an kamerada

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu: "Dere suyunun tamamen balçıkla kaplanması Asel bebeğimizi tamamen kavrıyor ve kapatıyor, aramayı zorlaştırdı"

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu: "Dere suyunun tamamen balçıkla kaplanması Asel bebeğimizi tamamen kavrıyor ve kapatıyor, aramayı zorlaştırdı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bak'ın telefonundan Taha Akgül ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bak'ın telefonundan Taha Akgül ile görüştü

Aksaray'daki sel felaketinden acı haber! 3 aylık Asel bebeğin cansız bedeni bulundu

Aksaray'daki sel felaketinden acı haber! 3 aylık Asel bebeğin cansız bedeni bulundu

Kamyonete çarpan motosikletli ve arkadaşı böyle savruldu

Kamyonete çarpan motosikletli ve arkadaşı böyle savruldu

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.