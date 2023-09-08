Garsona 'Yemeği geç getirdin' dayağı! Tekme ve yumruklar havada uçuştu
Mynet Haber
48 dakika önce
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde dinlenme tesisinde garson yemeği geç getirdi iddiasıyla 3 şüpheli, garson Murat Tepe'ye (24) saldırdı. Tekme tokat başlayan, sandalyelerin havada uçuştuğu kavga, tesisin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
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