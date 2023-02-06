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Gaziantep İslahiye’de bir genç enkaz altında kaldı! Babanın feryadı yürek yaktı

Mynet Haber

Mynet Haber

18 dakika önce

Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen 7.7 büyüklüğündeki deprem, Gaziantep İslahiye’de de binaları yıktı. Enkaz altında kalan bir genç yardıma koşanlara, “Ayağımı kurtarsınlar ne olur” diye yalvardı.

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