Gaziantep İslahiye’de bir genç enkaz altında kaldı! Babanın feryadı yürek yaktı
Mynet Haber
18 dakika önce
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Kahramanmaraş merkezli 10 şehri etkileyen 7.7 büyüklüğündeki deprem, Gaziantep İslahiye’de de binaları yıktı. Enkaz altında kalan bir genç yardıma koşanlara, “Ayağımı kurtarsınlar ne olur” diye yalvardı.
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