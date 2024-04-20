Gaziantep’te tehlikeli yolculuk saniye saniye kamerada

Gaziantep’te hafif ticari bir aracın kasasının üstüne çıkarak yolculuk yapan bir kişi hayatını hiçe saydı. Bu tehlikeli anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
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