VİDEO

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Gaziantep’te tehlikeli yolculuk saniye saniye kamerada

Mynet Haber

Mynet Haber

28 dakika önce

Gaziantep’te hafif ticari bir aracın kasasının üstüne çıkarak yolculuk yapan bir kişi hayatını hiçe saydı. Bu tehlikeli anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kanala Ait Diğer Videolar

Gaziantep’te tehlikeli yolculuk saniye saniye kamerada 01:03

Sur Belediyesi'nde Atatürk ve Erdoğan fotoğrafına hakarete Mülkiye müfettişi görevlendirildi 00:23

D vitamini eksikliği olanlarda bunama riski yüzde 19-25 artıyor 04:47

Park halindeki motosiklet sürücüsüne çarpıp metrelerce savurdu 02:16

Personel yetersizliği havaalanında krize neden oldu! Saatlerce beklediler 00:45

AK Partili Zeybekci'den tartışma yaratacak İsrail sözleri: Katliamı kınıyoruz eyvallah! Ama serbest ticaret anlaşmamızın olduğu bir ülke 00:36

Çoğu köyü terk etti, kalanlar da korkularından evlerinden çıkamıyor! Gizemi çözülemeyen Korhan Berzeg olayı tedirginlik yarattı 01:36

Annesinden para istedi, vermeyince benzin döktü yaktı 00:42

ABD bu görüntüyü konuşuyor! Trump'ın duruşmasının yapıldığı yerin önünde kendini ateşe verdi 00:54

ABD'den Irak'taki Haşdi Şabi karargahına hava saldırısı 00:29

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

Gaziantep’te tehlikeli yolculuk saniye saniye kamerada

Gaziantep’te tehlikeli yolculuk saniye saniye kamerada

Sur Belediyesi'nde Atatürk ve Erdoğan fotoğrafına hakarete Mülkiye müfettişi görevlendirildi

Sur Belediyesi'nde Atatürk ve Erdoğan fotoğrafına hakarete Mülkiye müfettişi görevlendirildi

D vitamini eksikliği olanlarda bunama riski yüzde 19-25 artıyor

D vitamini eksikliği olanlarda bunama riski yüzde 19-25 artıyor

Park halindeki motosiklet sürücüsüne çarpıp metrelerce savurdu

Park halindeki motosiklet sürücüsüne çarpıp metrelerce savurdu

Personel yetersizliği havaalanında krize neden oldu! Saatlerce beklediler

Personel yetersizliği havaalanında krize neden oldu! Saatlerce beklediler

AK Partili Zeybekci'den tartışma yaratacak İsrail sözleri: Katliamı kınıyoruz eyvallah! Ama serbest ticaret anlaşmamızın olduğu bir ülke

AK Partili Zeybekci'den tartışma yaratacak İsrail sözleri: Katliamı kınıyoruz eyvallah! Ama serbest ticaret anlaşmamızın olduğu bir ülke

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.