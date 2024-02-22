Gaziosmanpaşa'da 17 yaşındaki kız sokak ortasında arkadaşını bıçakladı

Gaziosmanpaşa'da iddiaya göre; 3 genç arasında sokakta yaşanan tartışmada, 17 yaşındaki S.N.K. adlı genç kız , tartıştığı M.E.Ö. isimli erkeği bıçakla yaraladı. Polis ekipleri S.N.K.'yi gözaltına alırken, hastaneye kaldırılan M.E.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay sonrasında yaşananlar bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, mahalle sakini Esma Karahan, "Bir kızın sesini duydum uyandım. Balkondan baktığımda bir çocuk yerde yatıyordu. Çocuğun başında bir kız bekliyordu. Bekleyen kız 'İsteyerek yapmadım' diyordu" ifadelerini kullandı.