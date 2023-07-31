Gaziosmanpaşa’da öldürülen taksici Samet Kubiloğlu son yolculuğuna uğurlandı
Mynet Haber
45 dakika önce
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Beyoğlu'ndan aldığı 3 yolcuyu Gaziosmanpaşa’ya taşıdığı sırada düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden taksi şoförü Samet Kubiloğlu, son yolculuğuna uğurlandı. Meslektaşları, genç adamı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.
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