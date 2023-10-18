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Gelin almak için eve gelen damat hayatının şokunu yaşadı

Mynet Haber

Mynet Haber

22 dakika önce

Bursa’da damat adayı, gelin almak için geldiği evde kız tarafının yakınları tarafından yangın tüpü ve boyalarla karşılandı. Tozu dumana katan gelinin yakınları damadı geldiğine bin pişman ederken, o anlar kameraya yansıdı.

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