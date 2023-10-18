Gelin almak için eve gelen damat hayatının şokunu yaşadı
Mynet Haber
22 dakika önce
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Bursa’da damat adayı, gelin almak için geldiği evde kız tarafının yakınları tarafından yangın tüpü ve boyalarla karşılandı. Tozu dumana katan gelinin yakınları damadı geldiğine bin pişman ederken, o anlar kameraya yansıdı.
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