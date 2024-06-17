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Genç kadının yasak aşk öfkesi! Kocası başkasıyla kaçınca deliye döndü

Mynet Haber

Mynet Haber

26 dakika önce

Kocası başka bir kadınla kaçtı, çocuklarıyla ortada kalınca çileden çıktı. Öfkelenen S.P. adlı kadın, kocasının kaçtığı kadının dükkanına taşla saldırdı. Camı, çerçeveyi indiren kadının isyanı mahalleyi ayağa kaldırdı.

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