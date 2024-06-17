Genç kadının yasak aşk öfkesi! Kocası başkasıyla kaçınca deliye döndü
Mynet Haber
26 dakika önce
Kocası başka bir kadınla kaçtı, çocuklarıyla ortada kalınca çileden çıktı. Öfkelenen S.P. adlı kadın, kocasının kaçtığı kadının dükkanına taşla saldırdı. Camı, çerçeveyi indiren kadının isyanı mahalleyi ayağa kaldırdı.
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