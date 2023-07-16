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Genç şarkıcıya sahne çıkışı silahlı saldırı

Mynet Haber

Mynet Haber

27 dakika önce

Avcılar’da bir mekanda sahne alan genç şarkıcı Erkan Doğanay, sahne çıkışı silahlı saldırıya uğradı. Şarkıcı Uygar Doğanay ve Gökhan Doğanay’ın kuzeni olan genç şarkıcı, karın ve göğüs bölgesine isabet eden kurşunlarla yaralandı.

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