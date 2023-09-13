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Gerginlik yaşanan CHP kongresinde milletvekili bayıldı

Mynet Haber

Mynet Haber

16 dakika önce

Cumhuriyet Hak Partisi (CHP) Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanlığı seçiminde partililer ile Milletvekili Burcu Köksal arasında gerginlik yaşanırken, gerginliğe dayanamayarak bayılan Köksal’a sağlık görevlileri müdahale etti.

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