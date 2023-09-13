Gerginlik yaşanan CHP kongresinde milletvekili bayıldı
Mynet Haber
16 dakika önce
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Cumhuriyet Hak Partisi (CHP) Afyonkarahisar Merkez İlçe Başkanlığı seçiminde partililer ile Milletvekili Burcu Köksal arasında gerginlik yaşanırken, gerginliğe dayanamayarak bayılan Köksal’a sağlık görevlileri müdahale etti.
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