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Gezmeye gittiler anayola inen ayının saldırısına uğradılar

Mynet Haber

Mynet Haber

32 dakika önce

Bursa’da gezmek için Uludağ yoluna çıkmak isteyen evli çift, anayolda gördükleri ayıların saldırısına uğradı. Korku dolu anlar yaşayan çift, o anları cep telefonuyla kayda alırken, “Ne geliyorsa başımıza meraktan geliyor” dedi.

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