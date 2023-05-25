Gezmeye gittiler anayola inen ayının saldırısına uğradılar
Mynet Haber
32 dakika önce
YORUM YAP0
Bursa’da gezmek için Uludağ yoluna çıkmak isteyen evli çift, anayolda gördükleri ayıların saldırısına uğradı. Korku dolu anlar yaşayan çift, o anları cep telefonuyla kayda alırken, “Ne geliyorsa başımıza meraktan geliyor” dedi.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum