Gittiği kafede arama bahanesi ile iş yeri sahibinin telefonu alıp, hesabına 40 bin TL gönderdi
Mynet Haber
1 saat önce
YORUM YAP0
Sakarya'da S.Ö., gittiği kafede hesabı ödedikten sonra annesini arama bahanesi ile iş yeri sahibinin telefonunu alıp, arka planda açık unutulan mobil bankacılık uygulamasından hesabına 40 bin TL gönderip, kaçtı.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum