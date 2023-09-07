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Gittiği kafede arama bahanesi ile iş yeri sahibinin telefonu alıp, hesabına 40 bin TL gönderdi

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Sakarya'da S.Ö., gittiği kafede hesabı ödedikten sonra annesini arama bahanesi ile iş yeri sahibinin telefonunu alıp, arka planda açık unutulan mobil bankacılık uygulamasından hesabına 40 bin TL gönderip, kaçtı.

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