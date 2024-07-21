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15 dakika önce

Göle düşen otomobil anne, baba ve iki kardeşe mezar oldu

Adana’da göle düşen otomobilden anne, baba ve 13 yaşındaki Mete Aydoğmuş’un da cansız bedenine ulaşıldı. Daha önce 16 yaşındaki Batuhan Aydoğmuş’un da cenazesi çıkartılmıştı. Bu anlarda ailenin yakınları feryat etti.

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