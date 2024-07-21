Göle düşen otomobil anne, baba ve iki kardeşe mezar oldu
Adana’da göle düşen otomobilden anne, baba ve 13 yaşındaki Mete Aydoğmuş’un da cansız bedenine ulaşıldı. Daha önce 16 yaşındaki Batuhan Aydoğmuş’un da cenazesi çıkartılmıştı. Bu anlarda ailenin yakınları feryat etti.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.