Gören telefona sarıldı! Gökyüzünde Venüs parıltısı... Vatandaşları meraklandırdı
Mynet Haber
10 dakika önce
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Düzce’de iftar sonrası dışarı çıkan vatandaşlar gökyüzüne bakınca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Havanın kararmasının ardından Ay ve Venüs gezegeni yan yana görüldü. Vatandaşlar telefonlarına sarılarak gökyüzünü fotoğraflamaya çalıştı.
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