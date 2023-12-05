Görenler gözlerine inanamadı! Çinli bilim insanları "görünmezlik teknolojisi" geliştirdi
Mynet Haber
52 dakika önce
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Çin Bilimler Akademisi'nde görevli Chu Junhao, icat ettikleri "görünmezlik teknolojisini" tanıttı. Junhao, yakın gelecekte Harry Potter'ın görünmezlik pelerininin dolaplarımızda sıradan bir eşya geleceğini açıkladı.
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