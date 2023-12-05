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Görenler gözlerine inanamadı! Çinli bilim insanları "görünmezlik teknolojisi" geliştirdi

Mynet Haber

Mynet Haber

52 dakika önce

Çin Bilimler Akademisi'nde görevli Chu Junhao, icat ettikleri "görünmezlik teknolojisini" tanıttı. Junhao, yakın gelecekte Harry Potter'ın görünmezlik pelerininin dolaplarımızda sıradan bir eşya geleceğini açıkladı.

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